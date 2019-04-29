День Победы в Нижнем Новгороде отметят под Агутина и ветеранов Афганистана

Нижний Новгород, , 03:28 — REGNUM В Нижнем Новгороде на концерте, посвящённом Дню Победы, с 50-минутным выступлением ожидается российский артист Леонид Агутин. Стоимость работы певца оценивается почти в 4 млн рублей, контракт подписан с единственным поставщиком. Помимо него, 90 минут праздничного концерта закуплено у пяти коллективов Российского союза ветеранов Афганистана, стоимость этого контракта оценили в 250 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заказчиком выступает государственное автономное учреждение культуры Нижегородской области «Центр народного творчества». Выступление заслуженного артиста России Леонида Агутина пройдёт в течение 50 минут в рамках концерта на площади Минина и Пожарского, который начнётся в 20:00, а сам артист выйдет на сцену в 21:00. Контракт на организацию этой части концерта подписали с ООО «Ледаро-Арт».

"Настоящий договор заключается в рамках цикла концертных программ «Весна в Нижнем», — уточняется в контракте с добавлением, что «все расходы, касающиеся обеспечения бытового райдера артиста (в том числе оплату проезда, проживания, питания) — исполнитель берёт на себя».

Стоимость услуг составляет 3,9 млн рублей, в которых 1,17 млн рублей — это аванс, который будет перечислен в течение десяти банковских дней. Источник финансирования в документах не уточняется, но центр народного творчества является государственным учреждением, его учредитель — министерство культуры области.

Для сравнения: услуги по организации и проведению концертной программы Российского союза ветеранов Афганистана тот же заказчик оценил в 250 тыс. рублей, заключив контракт с единственным поставщиком — индивидуальным предпринимателем Юрием Модиным. Выступать союз ветеранов также будет в День Победы 9 мая на площади Минина и Пожарского, но не менее 90 минут. Договор также подписан в рамках цикла концертных программ «Весна в Нижнем». Участники концерта по данному контракту — Валерий Ольховский, ансамбль «Беловежская пуща», группа «Солдаты фортуны», Олег Шатохин и группа «Батальонная разведка».