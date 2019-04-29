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Жителей Хакасии предупредили о штормовом ветре: растёт вероятность пожаров

Общество

Ожидается ветер до 24 м/с

Абакан, 29 апреля 2019, 03:15 — REGNUM  В Хакасии сегодня, 29 апреля, ожидается западный ветер 13−18 м/с, местами до 24 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики, ссылаясь на данные регионального МЧС и синоптиков.

Уточняется, что в связи с сильным ветром возможно возникновение ЧС: обрывов линий электропередач и связи, падением слабо закрепленных конструкций, повреждением крыш и так далее. Также из-за сильного ветра до 24 м/с степные и лесные пожары могут перейти на населённые пункты.

Добавим, по данным МЧС, к 26 апреля в Хакасии потушено 1016 пожаров. Более половины из них — палы растительности и поджоги мусора. За сутки огнеборцы тушат примерно по 20 возгораний.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Забайкалье природные пожары перешли на населённые пункты. В результате огонь уничтожил более 100 домов в 17 населённых пунктах.

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Лесные пожары — 2019
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