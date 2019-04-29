Стало известно, какая техника пройдет на параде Победы в Москве

Москва, , 02:17 — REGNUM Более 130 единиц колесной и гусеничной техники примут участие в параде Победы 9 мая в Москве. Воздушную часть парада представят 74 летательных аппарата, пишет 29 апреля газета российского оборонного ведомства «Красная звезда».

Во главе колонны по брусчатке Красной площади пройдет один из символов победы в Великой Отечественной войне — танк Т-34−85. За ним проследуют автомобили «Тигр-М» и «Тайфун-К», а также БТР-82А, БМП «Курганец» и БМП-3, танки «Армата» и боевые машины поддержки танков.

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Зрители увидят в колонне ракетные комплексы «Тор-М2», «Бук-М2», «Панцирь-С», С-400, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», самоходные пусковые установки «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Смерч», автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс».

При благоприятной погоде над главной площадью столицы пролетят самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил России, в том числе стратегический ракетоносец «Белый лебедь» Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3, штурмовики Су-25.

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В общей сложности в параде примут участие более 13,6 тыс. военнослужащих, включая свыше 170 лётчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади, уже прибыла в Москву. С 24 апреля начались репетиции парада, в связи с чем ряд улиц перекрывают для движения транспорта.

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