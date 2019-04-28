В Калуге состоялось гашение почтовых открыток, посвященных Светлой Пасхе

Калуга, , 23:41 — REGNUM В центральном отделении почтовой связи Калуги, что на площади Старый Торг, сегодня, 28 апреля, состоялось специальное гашение новых почтовых открыток, посвященных главному христианскому празднику — Пасхе.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России», в честь праздника Светлого Христова Воскресения и к 200-летию со дня освящения Свято-Троицкого кафедрального собора Калужской епархии, по заказу Калужского филиала Почты России выпущена немаркированная почтовая карточка «С праздником Светлой Пасхи из Калуги».

На почтовой карточке изображен исторический облик Свято-Троицкого кафедрального собора — одного из православных центров Калуги.

План и фасад собора были спроектированы губернским архитектором Иваном Ясныгиным. Купол храма, увенчанный крестом, возведен в византийском стиле в форме полушария. Это первый в России безопорный купол, внутренний диаметр которого составляет 16, 75 метра, а наружный — 19,95 метра.

Поставить оттиск специального штемпеля «С праздником Пасхи!» калужане и гости областного центра смогут не только в сам праздник, но и всю последующую Пасхальную неделю.