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Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о заморозках

Общество

«Мы (жители столичного региона) будем находиться под влиянием антициклона»

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о заморозках
fokustier
Иней

Москва, 28 апреля 2019, 20:48 — REGNUM  Ночные заморозки ожидаются в Москве и Подмосковье уже в начале следующей недели. Об этом сообщил 28 апреля специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью РИА Новости.

«Мы (жители столичного региона) будем находиться под влиянием антициклона, переменной облачности, — рассказал Леус. — И будет без осадков».

По его словам, ночью 29 апреля в Москве температура воздуха понизится до нулевого значения, а по области достигнет минус трех. 30 апреля в столице ожидается от нуля до плюс двух, в Подмосковье до минус двух. 1 мая в Москве температура воздуха ночью составит плюс один-три, по области — от минус одного до плюс четырех.

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