Воскресенье, 28 Апреля 2019 года
19:14:49 МСК

На Свердловскую область обрушились метели и снегопады

Общество

Синоптики обещают минусовую температуру

На Свердловскую область обрушились метели и снегопады
Дарья Драй © ИА REGNUM
Снегопад

Екатеринбург, 28 апреля 2019, 19:01 — REGNUM  В Свердловской области с утра 28 апреля отмечается обильный снегопад. Уже установился снежный покров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также в регионе отмечаются метели. Кроме того, синоптики обещают минусовую температуру воздуха.

29 апреля, как и 28-го, в регионе будет действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют снегопады, метели и ветер до 25 метров в секунду. Сотрудники МЧС советуют водителям, особенно на летней резине, ограничить использование личного транспорта, а пешеходам быть предельно осторожными и внимательными. Также не рекомендуется парковать машины поблизости от деревьев и рекламных конструкций.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Снегопады, метели, снежные бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить