НТВ анонсировал выход в эфир шоу с Зеленским «Магия»

Москва, , 18:39 — REGNUM Выход в эфир НТВ нового шоу, ведущим которого выступил избранный президент Украины Владимир Зеленский, анонсировали представители телеканала.

«Новое шоу «Магия», — говорится в сообщении, обнародованном на сайте телеканала. — Ведущий всенародно избранный президент Украины Владимир Зеленский».

Отмечается, что новое шоу с участием Зеленского, который «всегда знал толк в фокусах», выйдет в эфир в начале мая.

Как передавало ИА REGNUM, второй тур президентских выборов на Украине прошел 21 апреля 2019 г. Политик Владимир Зеленский, согласно окончательным результатам, победил по итогам голосования, набрав более 73% голосов избирателей.

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