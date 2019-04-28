Международные военно-воздушные учения проходят в Катаре

Доха, , 17:34 — REGNUM В Катаре продолжаются международные военно-воздушные учения, участие в которых принимают части Военно-воздушных сил (ВВС) Катара, Турции и США. Об этом сообщает Anadolu Ajans.

Маневры, стартовавшие 23 апреля, проходят в районе столицы Дохи.

«Наряду с авиацией в учениях задействованы части береговой охраны, ВМС и спецназа», — передает вещатель.

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