Главному конструктору Обнинского НПП «Технология» вручили золотую медаль

Обнинск, Калужская область, , 17:12 — REGNUM Директор — главный конструктор научно-производственного направления «Керамика» Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области Михаил Русин награжден золотой медалью Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Технологии», столь почётной наградой отмечены заслуги Михаила Русин, как выдающегося ученого и изобретателя, обладателя боле 160 авторских свидетельств и патентов на изобретения.

Начав трудовой путь инженером, он стал руководителем научного направления создания обтекателей для летательных аппаратов различных классов. Под его руководством были разработаны уникальные по характеристикам высоконагруженные конструкции из керамических и композиционных материалов для летательных аппаратов оборонного назначения. Созданное по его инициативе научно-производственное направление по разработке обтекателей из стеклокерамики является единственным в России.

Доктор технических наук, Заслуженный конструктор Российской Федерации, Почётный авиастроитель, профессор кафедры «Ракетно-космические композитные конструкции» МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Русин является лауреатом двух премий правительства РФ в области науки и техники. Он также автор учебных пособий по «Авиаракетостроению» и «Ракетостроению и космонавтике» для высших учебных заведений. Заслуги мужчины отмечены Орденом Почёта, медалью «За трудовую доблесть» и наградой Федерального космического агентства «Знак Циолковского».