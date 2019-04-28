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Indiegogo присоединилась к борьбе с противопрививочным движением

Общество

Ранее подобные меры приняли Facebook, YouTube и Amazon

Indiegogo присоединилась к борьбе с противопрививочным движением
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Надпись на плакате «Скажи нет вакцинации»

Вашингтон, 28 апреля 2019, 15:14 — REGNUM  Одна из крупнейших американских платформ общественного финансирования Indiegogo запретила сбор средств на проекты, связанные с пропагандой идей отказа от вакцинации. Об этом сообщает BuzzFeed.

Решение о запрете сбора средств на подобные проекты было принято после того, как через платформу было собрано более $83 тыс. для съёмок фильма Vaxxed II: The People's Truth, направленного на пропаганду идеи отказа от вакцинации.

Ранее ограничительные меры в отношении материалов, пропагандирующих идеи отказа от вакцинации приняли компании Facebook, YouTube и Amazon.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года в США была зафиксирована вспышка кори, охватившая 22 штата. В Центрах по контролю и профилактике заболеваний рассказали, что основным фактором, способствующим вспышке заболевания, стал отказ от вакцинации, вызванный распространением недостоверной информации о вреде прививок.

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Вакцинация
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