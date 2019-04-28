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Более 900 человек погибли из-за геморрагической лихорадки Эбола в ДРК

Общество

Вспышка болезни в стране началась в июле 2018 года

Более 900 человек погибли из-за геморрагической лихорадки Эбола в ДРК
UNMEER. Simon Ruf
Вирус Эбола в Африке

Киншаса, 28 апреля 2019, 13:07 — REGNUM  Число погибших из-за вируса Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) с июля 2018 года превысило 900 человек. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

По информации ведомства, которая выложена на официальной странице в Twitter, всего на 27 апреля насчитывается 1417 случаев заражения, 1351 из них подтверждены, погибло 914 человек, вылечено 405 больных.

Напомним, что в настоящее время в ДРК отмечена вторая по массовости эпидемия Эболы за всю историю наблюдения болезни.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению экспертов, помочь остановить распространение болезни в ДРК может предоставление продовольственной помощи. Специалисты поясняют, что люди, получающие продовольствие, будут лучше содействовать проведению вакцинации и лечению.

Читайте ранее в этом сюжете: Борьбу с Эболой в ДР Конго облегчит продовольственная помощь — эксперты

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Лихорадка Эбола
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