Ветераны образования Зауралья просят главу региона вернуть льготы

Курган, , 15:53 — REGNUM В Зауралье сельские учителя-пенсионеры просят врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова вернуть им в полном объёме коммунальные льготы, которые были отменены в 2017 году. А именно стопроцентную компенсацию за жилищные услуги, отопление и освещение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM учителя из Кетовского района.

Они написали обращение к главе региона, в котором сказано, что «согласно законодательству региональные власти не наделены полномочиями снижать объём полагающихся педагогическим работникам мер социальной поддержки по оплате жилья, отопления и освещения, равно как и ограничивать круг педагогических работников, в том числе пенсионеров, пользующихся правом на получение таких мер, по сравнению с тем, что установлено действующими на федеральном уровне нормативными правовыми актами».

Напомним, 28 июня 2017 года Курганская областная дума в целях «оздоровления"экономики региона приняла поправку в пункт 2 статьи 1 регионального закона № 53, установившего меру социальной поддержки для сельских учителей и ветеранов образования 1200 рублей в месяц. Затем компенсация была проиндексирована до 1 440 рублей.

«Но мы свои льготы заслужили, мы их заработали: педагогический стаж каждого свыше 40 лет, львиная доля — это сельский стаж. Считаем, что данный региональный закон, направленный на «оздоровление» экономики региона, антисоциален, он значительно снижает и ухудшает уровень жизни», — пишут педагоги.

Педагоги-стажисты напоминают, что в 42 регионах РФ сельским учителям предоставляются коммунальные льготы в полном объёме. В остальных педагоги борются за возвращение льгот через судебные инстанции. Готовится обращение в Конституционный суд.

В департаменте образования Зауралья поясняют, что депутаты проголосовали лишь за приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко считает, что ситуация со коммунальными льготами для учителей требует тщательной проверки.

«Прямо говорить о том, что здесь есть нарушения законодательства, — нельзя. Нужно посмотреть — покрывает ли эта сумма расходы на коммунальные услуги? К сожалению, были случаи злоупотребления этим правом. Например, люди освещали не только дом, но и парник, и какое-нибудь приусадебное хозяйство, после чего сумма компенсации возрастала в разы. Сейчас необходимо разобраться в ситуации, после чего можно будет сделать выводы, — прокомментировал профсоюзной газете «Солидарность» ситуацию Михаил Авдеенко.

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