В курганских лесах «чёрные лесорубы» рубят сосны сотнями

Курган, , 14:16 — REGNUM На территории Курганской области сотрудники полиции выявили место незаконной рубки 264 сосен. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Зауралью.

В ходе массовой проверки реализации и переработки древесины в отношении 14 граждан составлены административные протоколы за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Выявлено 14 водителей, перевозивших лесопродукцию без документов.

В Альменево полицейскими выявлен факт незаконной рубки берёз. В Шадринском районе изъято 358 куб.м. пиломатериала без документов, подтверждающих законность его происхождения.

Напомним, ранее врио губернатора Курганской области Вадим Шумков заявил о беспрецедентном хаосе в лесном хозяйстве региона. Он также напомнил. что в регионе работает горячая линия, по которой можно сообщать о нарушениях в данной сфере.

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