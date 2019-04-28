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В курганских лесах «чёрные лесорубы» рубят сосны сотнями

Общество

На территории региона прошёл очередной рейд

В курганских лесах «чёрные лесорубы» рубят сосны сотнями
rapha16
Срубленные деревья

Курган, 28 апреля 2019, 14:16 — REGNUM  На территории Курганской области сотрудники полиции выявили место незаконной рубки 264 сосен. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Зауралью.

В ходе массовой проверки реализации и переработки древесины в отношении 14 граждан составлены административные протоколы за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Выявлено 14 водителей, перевозивших лесопродукцию без документов.

В Альменево полицейскими выявлен факт незаконной рубки берёз. В Шадринском районе изъято 358 куб.м. пиломатериала без документов, подтверждающих законность его происхождения.

Напомним, ранее врио губернатора Курганской области Вадим Шумков заявил о беспрецедентном хаосе в лесном хозяйстве региона. Он также напомнил. что в регионе работает горячая линия, по которой можно сообщать о нарушениях в данной сфере.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ни лесников, ни полиции, ни власти»: в Зауралье разбираются с арендаторами

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