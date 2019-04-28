В Кургане бухгалтер присвоила 1,7 млн рублей

Курган, , 14:15 — REGNUM В Кургане бывший бухгалтер жилищно-строительного кооператива (ЖСК) осуждена за хищение 1,7 млн рублей, и приговорена к трём годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

В суде установлено, что 42-летняя бухгалтер жилищно-строительного кооператива, имея доступ к расчётным счетам, в течение нескольких лет присваивала денежные средства, предназначенные для расчетов с коммунальными организациями и выплаты заработной платы рабочим. Общая сумма похищенного составила более 1,7 миллиона рублей.

В ходе следствия были опрошены 300 свидетелей, проведены финансово — аналитические и бухгалтерские экспертизы. Выяснилось, что ранее обвиняемая уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, получив условный срок.

По решению Курганского городского суда женщина приговорена по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Ей назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима.