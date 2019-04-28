Воскресенье, 28 Апреля 2019 года
14:33:22 МСК

В Кургане бухгалтер присвоила 1,7 млн рублей

Общество

Она годами присваивала деньги, предназначенные для расчетов с коммунальными организациями и выплаты заработной платы рабочим

Курган, 28 апреля 2019, 14:15 — REGNUM  В Кургане бывший бухгалтер жилищно-строительного кооператива (ЖСК) осуждена за хищение 1,7 млн рублей, и приговорена к трём годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

В суде установлено, что 42-летняя бухгалтер жилищно-строительного кооператива, имея доступ к расчётным счетам, в течение нескольких лет присваивала денежные средства, предназначенные для расчетов с коммунальными организациями и выплаты заработной платы рабочим. Общая сумма похищенного составила более 1,7 миллиона рублей.

В ходе следствия были опрошены 300 свидетелей, проведены финансово — аналитические и бухгалтерские экспертизы. Выяснилось, что ранее обвиняемая уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, получив условный срок.

По решению Курганского городского суда женщина приговорена по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Ей назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы ЖКХ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить