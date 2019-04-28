Пугачёва пригласила проигравших финалситов «Голос.Дети» в ресторан

Москва, , 10:47 — REGNUM Российская певица Алла Пугачёва пригласила проигравших в финале шоу «Голос.Дети» участников в ресторан. Об этом сегодня, 28 апреля, пишет газета «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в эстрадных кругах.

По данным источника, на встречу с Пугачевой в ресторан на Рублевке пришли четверо детей, в частности, Нино Чеснер и Роберт Багратян. Пришедшим детям Пугачева вручила «Золотую звезду Аллы», — премию, которая сама певица учредила в 2005 году.

Данная премия вручается молодым исполнителям и признанным музыкантам. Пугачева вручила детям золотые кулоны, дипломы и денежные премии из своих личных средств.

Напомним, что в финале шестого сезона шоу «Голос.Дети» разразился скандал. Дело в том, что в конкурсе победила дочь известной российской певицы Алсу — Микелла Абрамова. Победитель определялся голосованием телезрителей, и в финале за Абрамову проголосовали более 50%. Это сразу же показалось странным зрителям, так как Абрамова явно не блещет вокальными талантами, и в предыдущие этапы она не набирала много голосов. Более того, её наставница — Светлана Лобода на одном из этапов отсеяла Абрамову, но затем организаторы шоу сделали дополнительный раунд, в котором через зрительское голосование вернули отсеянных в конкурс, в том числе Абрамову.

Директор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что в ходе зрительского голосования в финале конкурса было отмечено анамольно большое количество звконков в пользу Абрамовой, чего ранее не случалось. Он заявил, что проводится внутрення проверка о результатх которой канал будет информировать.