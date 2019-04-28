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Пасха в петербургском Купчино: для праздника не нужен центр

Общество

Храмы в «спальных» районах Петербурга в Пасхальную ночь не пустовали

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Пасха в петербургском Купчино: для праздника не нужен центр
Дарья Драй © ИА REGNUM
Церковь Святого Великомученика Георгия

Санкт-Петербург, 28 апреля 2019, 09:59 — REGNUM  Православные Петербурга встречали главный для них праздник Воскресения Христова не только в больших, старинных и всемирно известных храмах, таких как Исаакиевский и Казанский соборы, но и в небольших церквях, в том числе тех, что появились в постсоветские годы в «спальных» районах города.

В такие дни они до отказа заполняются людьми, поскольку востребованы и постоянными прихожанами, и теми, кто не ходит в церковь часто, но хочет встретить светлый праздник в окружении единоверцев.

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Прихожане в Церкви Святого Великомученика Георгия
Дарья Драй © ИА REGNUM
Прихожане в Церкви Святого Великомученика Георгия

Фотокорреспондент ИА REGNUM в Пасхальную ночь побывал в церкви во имя Святого Великомученика Георгия Победоносца в Купчино, на юге Петербурга.

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Молитва верущих в Пасху
Дарья Драй © ИА REGNUM
Молитва верущих в Пасху
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Молитва верущих в Пасху
Дарья Драй © ИА REGNUM
Молитва верущих в Пасху
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Молитва верущих в Пасху
Дарья Драй © ИА REGNUM
Молитва верущих в Пасху

Этот шатровый, трехкупольный храм, нареченный в честь небесного покровителя русских воинов, построен в парке Интернационалистов на проспекте Славы в 1997—2003 годах на пожертвования граждан и частных компаний.

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Пасхальная ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пасхальная ночь
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Верующая в Пасху
Дарья Драй © ИА REGNUM
Верующая в Пасху
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Зажжение свечей
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зажжение свечей

Он представляет собой двухэтажную церковь, возведенную около монумента советским воинам, погибшим в Афганистане в 1979—1988 годах. При храме действует воскресная школа и семейный клуб.

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Крестный ход
Дарья Драй © ИА REGNUM
Крестный ход
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Крестный ход
Дарья Драй © ИА REGNUM
Крестный ход
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Крестный ход
Дарья Драй © ИА REGNUM
Крестный ход

В купчинском храме хранится подаренная ему частица святых мощей великомученика Георгия Победоносца. Настоятель храма — протоирей Алексий Исаев.

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Верующие в Пасхальную ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Верующие в Пасхальную ночь
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Верующие в Пасхальную ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Верующие в Пасхальную ночь
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Верующие в Пасхальную ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Верующие в Пасхальную ночь
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Пасхальное богослужение
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пасхальное богослужение
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Церковный хор
Дарья Драй © ИА REGNUM
Церковный хор
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Пасхальное богослужение
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пасхальное богослужение
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Прихожане в Церкви Святого Великомученика Георгия
Дарья Драй © ИА REGNUM
Прихожане в Церкви Святого Великомученика Георгия
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Верующие в Пасхальную ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Верующие в Пасхальную ночь
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Пасхальное богослужение в Церкви Святого Великомученика Георгия
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пасхальное богослужение в Церкви Святого Великомученика Георгия
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Прихожане в Церкви Святого Великомученика Георгия
Дарья Драй © ИА REGNUM
Прихожане в Церкви Святого Великомученика Георгия
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Верующая в Пасху
Дарья Драй © ИА REGNUM
Верующая в Пасху
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Обряд причастия в Пасху
Дарья Драй © ИА REGNUM
Обряд причастия в Пасху
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Обряд причастия в Пасху
Дарья Драй © ИА REGNUM
Обряд причастия в Пасху
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Обряд причастия в Пасху
Дарья Драй © ИА REGNUM
Обряд причастия в Пасху
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Икона
Дарья Драй © ИА REGNUM
Икона
46
Угощения в Пасху
Дарья Драй © ИА REGNUM
Угощения в Пасху

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regnum author Дарья Драй
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