Пасха в петербургском Купчино: для праздника не нужен центр

Санкт-Петербург, , 09:59 — REGNUM Православные Петербурга встречали главный для них праздник Воскресения Христова не только в больших, старинных и всемирно известных храмах, таких как Исаакиевский и Казанский соборы, но и в небольших церквях, в том числе тех, что появились в постсоветские годы в «спальных» районах города.

В такие дни они до отказа заполняются людьми, поскольку востребованы и постоянными прихожанами, и теми, кто не ходит в церковь часто, но хочет встретить светлый праздник в окружении единоверцев.

Фотокорреспондент ИА REGNUM в Пасхальную ночь побывал в церкви во имя Святого Великомученика Георгия Победоносца в Купчино, на юге Петербурга.

Этот шатровый, трехкупольный храм, нареченный в честь небесного покровителя русских воинов, построен в парке Интернационалистов на проспекте Славы в 1997—2003 годах на пожертвования граждан и частных компаний.

Он представляет собой двухэтажную церковь, возведенную около монумента советским воинам, погибшим в Афганистане в 1979—1988 годах. При храме действует воскресная школа и семейный клуб.

В купчинском храме хранится подаренная ему частица святых мощей великомученика Георгия Победоносца. Настоятель храма — протоирей Алексий Исаев.

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