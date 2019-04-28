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Путин поздравил православных христиан со Светлым Христовым Воскресеньем

Общество

Глава государства присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя

Москва, 28 апреля 2019, 09:40 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение. Об этом сегодня, 28 апреля, пресс-служба Кремля.

Путин напомнил, что это древний христианский праздник, который на протяжении столетий наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви. Он отметил, что данный праздник символизирует неразрывную связь времён и духовных традиций, которые служат единению народа России.

«Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую, вдохновляющую роль в сбережении богатого исторического, культурного наследия, которым славится Россия, искренне заботятся об укреплении семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения», — сказано в поздравлении Путина.

Ранее стало известно, что российский лидер присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Торжественный молебен в честь Светлого Христова Воскресения совершил Патриарх Московский и всея РусиКирилл.

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