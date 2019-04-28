Пасха в Екатеринбурге: гигантский кулич и главное богослужение

Екатеринбург, , 07:34 — REGNUM 28 апреля православные отмечают Пасху. Проходят пасхальные мероприятия и в Екатеринбурге. Одной из главных площадок стал Свято-Троицкий кафедральный собор. Здесь состоялось праздничное пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Кирилл.

Торжественная церемония в одном из главных храмов Екатеринбурга объединила сотни человек. Пришли на неё и первые лица светской власти — полпред президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Своего рода изюминкой пасхальных торжеств 2019 года стали гигантские инсталляции. На месте фонтана «Каменный цветок», где в 2010 году епархия собиралась построить храм святой Екатерины, временно появился огромный кулич. Выглядит аппетитно, но есть его вряд ли можно. Солидная экспозиция появилась и возле Театра Драмы, где уже в 2019 году могут начать строить так давно анонсированный в городе храм святой Екатерины.

Пасхальные мероприятия продолжаются. Днём состоится крестный ход и всем желающим раздадут по кусочку специально изготовленного кулича. Правда, в праздничное настроение свои коррективы вносит непогода. Сейчас в Екатеринбурге и окрестностях пасмурно и идёт снег.

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