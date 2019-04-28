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Пасха в Екатеринбурге: гигантский кулич и главное богослужение

Общество

Фоторепортаж

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Пасха в Екатеринбурге: гигантский кулич и главное богослужение
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Инсталляция у Театра Драмы

Екатеринбург, 28 апреля 2019, 07:34 — REGNUM  28 апреля православные отмечают Пасху. Проходят пасхальные мероприятия и в Екатеринбурге. Одной из главных площадок стал Свято-Троицкий кафедральный собор. Здесь состоялось праздничное пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Кирилл.

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В Пасхальную ночь
Алексей Колчин © ИА REGNUM
В Пасхальную ночь
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Митрополит Кирилл
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Митрополит Кирилл
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Идёт пасхальная служба
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Идёт пасхальная служба

Торжественная церемония в одном из главных храмов Екатеринбурга объединила сотни человек. Пришли на неё и первые лица светской власти — полпред президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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Уральский полпред Николай Цуканов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Уральский полпред Николай Цуканов
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
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Ночной крестный ход
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ночной крестный ход
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На церемонии в храме
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На церемонии в храме

Своего рода изюминкой пасхальных торжеств 2019 года стали гигантские инсталляции. На месте фонтана «Каменный цветок», где в 2010 году епархия собиралась построить храм святой Екатерины, временно появился огромный кулич. Выглядит аппетитно, но есть его вряд ли можно. Солидная экспозиция появилась и возле Театра Драмы, где уже в 2019 году могут начать строить так давно анонсированный в городе храм святой Екатерины.

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Часовня на площади Труда и кулич
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Часовня на площади Труда и кулич
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Прохожие заинтересовались инсталляцией
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Прохожие заинтересовались инсталляцией
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Инсталляция у Театра Драмы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Инсталляция у Театра Драмы

Пасхальные мероприятия продолжаются. Днём состоится крестный ход и всем желающим раздадут по кусочку специально изготовленного кулича. Правда, в праздничное настроение свои коррективы вносит непогода. Сейчас в Екатеринбурге и окрестностях пасмурно и идёт снег.

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Гигантское яйцо
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Гигантское яйцо
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Гигинтское пасхальное яйцо у ТЦ Пассаж
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Гигинтское пасхальное яйцо у ТЦ Пассаж
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На церемонии
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На церемонии

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regnum author Алексей Колчин
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