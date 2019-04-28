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Провинции Юньнань на юго-западе Китая обеднела на 737,5 тыс. бедняков

Общество

На конец 2018 года нищими в провинции по-прежнему числятся 137,79 тыс. человек

Куньмин, Китай, 28 апреля 2019, 03:53 — REGNUM  В общей сложности 737,5 тыс. бедных жителей 27 нищих уездов провинции Юньнань на юго-западе Китая перестали быть таковыми в 2018 году, сообщает 27 апреля агентство Синьхуа.

Власти связывают этот успех с созданием новых трудовых возможностей для нищих, развитием промышленности, переселением людей из непригодных для развития районов и предоставлением ряда льгот для бедным, пожилым и больным.

Более 100 правительственных чиновников было направлено в беднейшие Нуцзян-Лисуский автономный округ и уезд Чжэньсюн провинции для руководства работами по преодолению бедности непосредственно на местах.

На конец 2018 года нищими в провинции по-прежнему числятся 137,79 тыс. человек. При этом к 2020 году Китай должен войти в число стран умеренного достатка населения во всех аспектах, победивших нищету.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Хунань в 2018 году из нищеты были выведены 1,31 млн человек, а уровень нищеты упал до 1,5%.

Читайте ранее в этом сюжете: В китайской провинции Хунань сразу 1,31 млн человек перестали быть нищими

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Бедность
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