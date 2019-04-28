На реке Меконг завершился 81-й патруль Китая, Лаоса, Таиланда и Мьянмы

Куньмин, Китай, , 03:45 — REGNUM В порту Гуаньлэй провинции Юньнань на юго-западе Китая завершился 81-й совместный патруль Китая, Лаоса, Таиланда и Мьянмы на реке Меконг, сообщает агентство Синьхуа.

Семь кораблей и 134 правоохранителя из четырех стран приняли участие в миссии длиной 514 км за четыре дня. В состав патруля вошли инспектора, специализирующиеся на борьбе с наркотиками.

Патрулю удалось раскрыть случай нелегального производства самодельных бомб и арестовать троих подозреваемых. Китай и Лаос также проведут неделю совместных речных учений по завершению патрулирования.

Напомним, что совместные речные патрули Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда стартовали в декабре 2011 года после того, как банда речных пиратов напала на два китайских грузовых корабля и убила 13 моряков в водах Таиланда 5 октября того же года.

Кроме того, река Меконг является артерией наркоторговли, через которую в Китай поступают наркотики из Лаоса, Мьянмы, Таиланда, Камбоджи и Вьетнама.

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