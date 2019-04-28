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Двенадцать буддийских монахов получили степень геше в китайском Тибете

Общество

Буддийская монашеская ученая степень геше буквально переводится с тибетского, как «интеллектуал»

Лхаса, Китай, 28 апреля 2019, 03:23 — REGNUM  Двенадцать буддийских монахов получили ученую степень геше в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Буддийская монашеская ученая степень геше, которая буквально переводится «интеллектуал» с тибетского языка, означает высшую академическую степень в буддийской Школе Гелугпа (Гэлуг), также известной как желтая секта тибетского буддизма, история которой насчитывает 400 лет.

Церемония награждения проходила в храме Джоканг центре Лхасы, столицы Тибета. 34-летний монах из монастыря Ганден Пхунтсог Тенрдар получил первое место на экзаменации.

Отметим, что на конец 2018 года в общей сложности 117 монахов получили степени геше с момента, когда экзаменация на получение степеней была восстановлена в 2004 году.

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