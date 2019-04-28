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Православные москвичи встретили Пасху — фоторепортаж

Общество

Традиционно пасхальную службу возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

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Православные москвичи встретили Пасху — фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя

Москва, 28 апреля 2019, 07:44 — REGNUM  В Москве завершилось ночное пасхальное богослужение, в честь которого в храме Христа Спасителя собрались несколько сотен москвичей и гостей столицы. В молебне принимали участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя
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Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя
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Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя

Пасхальная служба началась в 12 часу ночи, по традиции, её возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он поздравил собравшихся со светлым праздником Пасхи.

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Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя

«Пусть пасхальная радость никогда не покидает вас, чтобы при встрече с человеком мы помнили, что и ради него тоже воскрес Христос», — отметил патриарх Кирилл.

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Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя
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Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя
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Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя

Пасха — это христианский праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа — главного события новозаветной истории. В православии её называют «праздников праздник и торжество из торжеств».

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Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя
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Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя
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Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя

Как сообщало ИА REGNUM, благодатный огонь привезли из Иерусалима в Москву специальным рейсом. Вечером 27 апреля самолет с делегацией Фонда Андрея Первозванного, которая получила частицу огня, приземлилась во «Внуково-1».

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Читайте ранее в этом сюжете: Благодатный огонь передан в храм Христа Спасителя

regnum author Дарья Антонова
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