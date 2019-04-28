В центральном Китае уничтожено 200 тонн поддельных автозапчастей и одежды

Пекин, , 02:35 — REGNUM В городе Сяньнин центральной китайской провинции Хубэй было уничтожено контрафактных товаров на более чем 50 млн юаней ($7,46 млн), сообщает агентство Синьхуа.

В число уничтоженных товаров общим весом 200 тонн вошли контрафактные одежда, сумки, вина, хозяйственные товары, а также автозапчасти, изъятые таможней за последние несколько лет. Вся продукция подделывалась под именитые бренды.

Среди этих товаров было более 17 тыс. пар поддельной обуви, которая была изъята местными властями в 2017 году. Среди подделок самыми распространенными брендами стали Nike, P&G, Moutai среди прочих, чьи представители были приглашены понаблюдать за процессом утилизации контрафакта.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Китая таможней было изъято 836 поддельных центральных процессоров американской компании Intel, а также контрафактные наручные часы и женские сумочки брендов Gucci и Cartier.

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