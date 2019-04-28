Минобороны опровергло «срывание погон» курсантами рязанского училища

Москва, , 01:51 — REGNUM Комиссия российского Министерства обороны завершила проверку в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище (РГВВДКУ), поводом для которой стали публикации о якобы «срывании погон» курсантами. В основе инцидента лежат распространенные отдельными лицами слухи, передает телеканал «Звезда».

"Однозначно установлено, что никакого «срывания погон» курсантами не было», — говорится в сообщении телеканала.

Пятеро курсантов, как выяснила комиссия, не знали нормативных документов оборонного ведомства о правилах ношения военной формы одежды, и выразили свое недовольство из-за того, что погоны небесного цвета на обмундировании якобы отменят. К дисциплинарной ответственности будут привлечены командиры и начальники курсантов, которые не ознакомили учащихся с правилами.

В Минобороны пояснили, что с 1997 года все курсанты высших военных училищ носили на повседневной и парадной форме одежды погоны защитного цвета, однако в 2015 году десантникам вернули погоны небесного цвета. Вместе с тем погоны защитного цвета предусмотрены на полевой форме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях появились сообщения о якобы массовой акции протеста курсантов-десантников, возмущённых заменой традиционного для ВДВ голубого цвета погон.

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