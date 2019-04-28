Москва, , 01:31 — REGNUM

Лампады с сошедшим в Иерусалиме Благодатным огнём доставлены в московский храм Христа Спасителя. Об этом сообщает RT.

Частица Благодатного огня передана в храм, где патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение. Христианскую святыню привезли в Москву из Израиля специальным рейсом.

Вечером 27 апреля самолет с делегацией Фонда Андрея Первозванного, которая получила частицу огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме, приземлился в аэропорту «Внуково-1». Сотни верующих ждали самолет в воздушной гавани.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, как это происходит каждый год по молитвам православных верующих накануне Пасхи. Огонь появляется в Кувуклии, часовне, построенной над плитой Гроба Господня, и напоминает о воскрешении Христа.

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