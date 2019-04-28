Протест «желтых жилетов» поддержали более 23 тыс. жителей Франции

Париж, , 00:38 — REGNUM Более 23 тыс. человек вышли на улицы французских городов 27 апреля, в ходе 24-й по счету акции протеста «желтых жилетов». Такие данные приводит МВД Франции.

В Париже в манифестациях участвовали 2,6 тыс. человек, еще около 2 тыс. человек поддержали протест в Страсбурге. При этом во французской столице задержали 11 человек, в Страсбурге — 26 человек. Неделей ранее в шествиях по всей стране приняли участие почти 28 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные протестные акции начались во Франции в ноябре 2018 года. Каждую неделю манифестанты выходят на улицы, выражая недовольство социально-экономической ситуацией в стране.

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