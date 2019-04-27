Суббота, 27 Апреля 2019 года
23:12:25 МСК

Благодатный огонь доставлен из Иерусалима в Москву

Общество

27 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь доставлен из Иерусалима в Москву
Benoit Soubeyran
Благодатный огонь

Москва, 27 апреля 2019, 23:00 — REGNUM  Самолет с делегацией Фонда Андрея Первозванного, получившей Благодатный огонь в иерусалимском храме Гроба Господня, приземлился в международном аэропорту Внуково-1. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщает РИА «Новости».

В столичной воздушной гавани собрались сотни верующих, чтобы получить частицы Благодатного огня и принести святыню в свои дома и храмы.

Отметим, что в РФ огонь привезен специальным рейсом в особых лампадах.

Напомним, 27 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Благодатный огонь ежегодно загорается по молитвам православных накануне Пасхи в Кувуклии — часовне над плитой Гроба Господня в иерусалимском храме Воскресения Христова (Гроба Господня).

Читайте также: В Иерусалимском храме Воскресения Христова сошел Благодатный огонь

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Православие
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить