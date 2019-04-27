На упреждение проблем долевого строительства: пример Тульской области

Тула, , 22:41 — REGNUM

«Верните наши деньги или ключи от квартиры!» — самые популярные лозунги россиян, которые попали в ранг обманутых дольщиков. Последняя волна протестов таких людей (а их в реестре более 40 тысяч) прокатилась по стране в конце марта. Основная масса москвичи, жители Краснодарского края, Челябинской, Самарской и Ростовской областей. А население Тульской области последний раз высказывало свое недовольство на массовых мероприятиях больше года назад. За это время количество обманутых дольщиков сократилось в регионе до рекордных показателей: с 89 до 16. Эксперты объяснили, за счет чего область добивается успеха в вопросе, который некоторые субъекты РФ пока не в силах решить, даже с помощью федеральной помощи.

Не один на один

20 тысяч квартир общей площадью более миллиона квадратных метров на 154 строящихся объектах. Таково положение дел в строительном секторе Тульской области. Непростая экономическая ситуация позволяет региону, во-первых, демонстрировать хорошие темпы жилищного строительства (с 2016 по 2019 год показатель вырос с 622 тысяч до 734 тысяч общей полезной площади). Темпы хотят сохранить. Однако для этого необходим благоприятный инвестиционный климат и поддержка со стороны правительства. Тульская область в этом вопросе неоднократно доказывала свою состоятельность.

По «болевому строительству» (так шутят сквозь слезы сами дольщики) в регионе бьют системно, считают эксперты. И если еще несколько лет назад вопрос обманутых дольщиков стоял остро, то сегодня, по мнению главного редактора ИА «Национальный Эксперт» Михаила Белого, местные власти добились эффективных решений.

«Глава региона Алексей Дюмин лично контролирует ситуацию. Областные власти таким образом организовали работу, что фактически стали фигурантом каждой из проблемных историй. Подобное участие в переговорном процессе с застройщиками, а также реализация конкретных мер позволяет дольщикам не оставаться один на один со своими проблемами», — отмечает кандидат экономических наук Белый.

Тульская область вместе со всей страной включилась в национальный проект «Жилье и городская среда», согласно которому уже с 1 июля текущего года произойдет переход от строительства жилья с использованием договора долевого участия (ДДУ) к банковскому кредитованию и иным формам финансирования (счета эскроу). За счет этого риски обмана, недостроя или потери денег после внезапного (чаще всего) банкротства строительной компании сойдут на «нет».

Кадровое решение

В Тульской области постепенно пришли к схеме работы с обманутыми дольщиками с глазу на глаз. У руля региональной инспекции по государственному архитектурно-строительному надзору встал Павел Мусиенко. Официально об этом объявлено 9 января 2019 года. Ранее он возглавлял «Управление государственной экспертизы в строительстве по Тульской области». Уже то, что Мусиенко разбирается в тонкостях строительства и «на кирпичики» может разобрать почти каждого застройщика, который заходит в регион, и тем более тех, кто уже работает здесь давно. Это назначение позволило Алексею Дюмину завоевать еще несколько политических очков в свою пользу со стороны тех, кто оказался заложником недобросовестного долевого строительства.

Стоит отметить, что до этого инспекцией Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору руководил Сергей Гончаров, работой которого губернатор был часто недоволен. Особо запоминающимся выдался случай, когда обнаружилось, что в строящихся домах региона будущими собственниками квартир станут юридические фирмы. Дюмин тогда этот факт сравнил с финансовой пирамидой и отметил, что у Гончарова «кажется, какая-то заинтересованность».

Для недопущения новых случаев нарушения прав и повышения правовой грамотности дольщиков работает «горячая линия» ведомства, проводятся общие совещания с участием представителей застройщиков и инициативных групп дольщиков. С застройщиками и покупателями квартир наиболее «проблемных» объектов Мусиенко проводит личные встречи и совещания. Недавно состоялась встреча с представителями инициативной группы участников долевого строительства жилого комплекса «Молодежный». Застройщик комплекса — ООО «Аврора-Гринн». Представители компании держали ответ перед дольщиками, которые уже неоднократно «прощали» ему переносы сроков сдачи домов.

«Важно то, что региональные власти организовали постоянный мониторинг строящихся жилых комплексов — это позволяет отслеживать строительство на каждом этапе и своевременно включаться в ситуации, не дожидаясь ее обрушения», — говорит Михаил Белый.

Также эксперт отметил, что тульский губернатор Алексей Дюмин благодаря своей внимательности к принципиальным вопросам региона, к которой относятся обманутые дольщики, решил кадровый вопрос.

«На мой взгляд, именно поэтому совсем недавно областную Госжилинспекцию возглавил проверенный человек, которому доверяет губернатор и который может эффективно решать и уже решает проблему обманутых дольщиков», — подчеркнул главный редактор ИА «Национальный Эксперт».

Каждый получит «свое»

Руководитель Тульской области неоднократно на оперативных совещаниях, да и при личных встречах с министрами и начальниками профильных ведомств поднимал именно правовые вопросы. Суть всех подобных бесед заключается в одной фразе Алексея Дюмина: «Не допустить появления новых обманутых дольщиков в 2019 году».

Для тех застройщиков, которые «сдвигаются», тульский лидер оперативно просит вмешаться прокуроров. Так, 14 марта первый зампрокурора региона сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении одной из строительных компании. Прокурор взял дело о возможном нецелевом использовании средств дольщиков на личный контроль. Таким образом, межведомственная работа позволила Тульской области оказаться в лидерах по решению проблем обманутых дольщиков и за несколько месяцев снизить их количество в реестре с 89 до 16 человек.

Сегодня в регионе идет работа по созданию информационного взаимодействия между застройщиками и банками по оперативному включению в процесс финансирования. По словам Мусиенко, на открытие эскроу-счетов подали уже 17 застройщиков. Однако для тех, кто ранее заключил договор долевого участия риски все-таки остаются.

«Согласно недавнему постановлению правительства РФ, подавляющее большинство строящегося жилья в стране подпадет под исключение и будет освобождено от ведения эскроу-счетов, иначе многие стройки просто не были бы завершены. Переходный период по внедрению новой системы, по словам зампреда правительства Виталия Мутко, займет 2−2,5 года. Поэтому очень важно регионам «держать руку на пульсе» и контролировать все строящиеся объекты, — объясняет аналитик «Института региональной экспертизы» Артем Богатырев. — Тульская область в этом вопросе стабильна, здесь планомерно продолжается работа и в правовом поле и в части привлечения банков и новых застройщиков. Также показательно отсутствие акций протеста дольщиков, люди знают, что их права власти отстаивают, и свое жилье они получат».

А как у них?

16 человек числятся в Тульской области в реестре обманутых дольщиков. Это своего рода рекорд, особенно если оглянуться на соседние регионы Центрального федерального округа. По последним данным министерства строительства России, в Рязанской области в реестре обманутых дольщиков в настоящий момент значится 147 человек, в Орловской области — 134, в Липецкой области — 296, а в Московской и вовсе более 3 тысяч пострадавших. А 17 регионов России не знают, что такое проблема обманутых дольщиков. В одних на местном уровне принимались законы по переходу на бюджетное финансирование, в других — этот вопрос решался при помощи выделения федеральной земли.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, как региональные власти решают проблему недостроенного жилья. Губернатор Тульской области поставил перед подчиненными и перед собой (так как проблема обманутых дольщиков находится и на его личном контроле) закрыть этот вопрос в 2019 году. Судя по темпам, принимаемым мерам и вступлением в силу нового закона с 1 июля, — задача вполне выполнимая.

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