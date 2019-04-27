Петербуржцы поддержали решение переноса зданий Верховного суда к Смольному

Санкт-Петербург, , 22:23 — REGNUM Идея переноса зданий Верховного суда РФ к Смольному нашла отклик у петербургской общественности. Эксперты считают решение местных властей удачным, врезультате которого все только выиграют и никто не останется ущемленным.

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Напомним, врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании Общественной палаты Санкт-Петербурга отметил, что благодаря размещению комплекса зданий для Верховного суда на Смольной набережной на этой территории будет создан «правительственный квартал». Более того, он будет находиться в стороне от центральной части города, где, как правило, наблюдается большая транспортная загрузка.

«Рядом у нас строится новый Арбитражный суд, к тому же рядом правительство Ленинградской области, рядом правительство Санкт-Петербурга, Межпарламентская ассамблея. У нас получается правительственный квартал», — сказал Беглов.

Таким образом, властям города удалось решить сразу несколько вопросов. На месте, где был изначально запланирован судебный квартал, будет возведено общественное пространство Арт-парк, на территории которого будет размещаться концертный зал и Дворец танца Бориса Эйфмана. Судебный квартал будет возведен рядом с другими правительственными зданиями, но при этом вдали от основных дорожных заторов.

И, наконец, проект по новому зданию музея обороны и блокады Ленинграда на Смольной набережной был заморожен по поручению врио губернатора, который принял во внимание мнение общественности по этому вопросу. После консультаций с жителями города, ветеранами Великой Отечественной войны было принято решение отказаться от строительства нового комплекса и сосредоточиться на развитии существующего Государственного музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке. Музею будут предоставлены дополнительные помещения, выделены средства на ремонт и развитие экспозиции.

Политолог Юрий Светов отметил, чтореализация пространства, освобожденного от Российского научного центра «Прикладная химия», под проект парка вместо судебного квартала, действительно является замечательной идеей.

«Это решение будет правильным, мы получим хорошее пространство. Что касается судебного квартала, то важно, чтобы он был удачно вписан в выбранную локацию. И в любом случае такой вариант использования этой территории гораздо разумнее, чем размещение здесь нового здания музея обороны и блокады Ленинграда. Будем надеяться на то, что эта рокировка пойдет на пользу городу», — полагаетСветов.

Декан факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Еремеев считает, что с учетом пожеланий граждан Петербурга и при согласии президента страны, Александром Бегловым было принято мудрое решение по созданию Арт-парка и о переносе судебного квартала на Смольную набережную.

«Для Арт-парка была выбрана прекрасная локация, которая отличается транспортной доступностью и видовой туристической привлекательностью. Судебный департамент, при всей важности этой федеральной структуры, в ежедневном режиме все-таки был бы меньше востребован среди горожан, чем полезное и красивое социокультурное пространство, которое теперь появится в Петербурге», — отметил Еремеев.

Он добавил, что при принятии решения о переносе судебного квартала учитывался еще один фактор. С его слов, при подготовке программы развития Петербурга и обсуждении запросов граждан, один из них был посвящен необходимости создания большего количества мест для досуга.

«Именно это и произошло. При этом интересы судебного департамента тоже не ущемлены, для него было выбрано хорошее видовое место. И в его новой локации есть соответствующая логика размещения, так как там сейчас находятся региональные институты власти, Смольный с правительством, а также парламент области. Более того, этот район отличается большей транспортной доступностью.

Я сам живу в этой части города и искренне рад такому решению. Очень важно, чтобы оба проекта были реализованы творческими людьми, которые смогут создать комфортное, но при этом современное пространство. Считаю, что это удачное решение во благо всех, в результате которого все только выиграли, и никто не остался ущемленным», — заключил Станислав Еремеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля президентВладимир Путин посетил Петербург и встретился с врио губернатора Александром Бегловым. Они обсудили будущее так называемого «судебного квартала» в Петроградском районе, где Беглов предложил разбить парк и организовать общественное пространство. А судей Верховного суда РФ, после его переезда в Петербург, поселить на Смольной набережной в «правительственном квартале», где ранее планировалось построить новый музей обороны и блокады Ленинграда. Президент поддержал это предложение.

От дорогостоящего строительства нового музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» решено отказаться в пользу развития существующего Государственного музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке. Минобороны РФ передаст городу еще почти 3500 квадратных метров соседних помещений, чтобы расширить экспозицию музея.