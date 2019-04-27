В ВШЭ считают провокацией скандал с памятником Феликсу Дзержинскому

Москва, , 21:37 — REGNUM История с требованиями о сносе памятника первому председателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому на территории одного из корпусов Высшей школы экономики является «информационной провокацией», — заявил ИА REGNUM источник в руководстве ВШЭ, знакомый с ситуацией.

По его словам, памятник Феликсу Дзержинскому на территории бывшей швейной фабрики на Шаболовке был обнаружен «лет десять назад», восстановлен, и теперь содержится за счёт университета.

«Всё это время регулярно находятся такие протестанты, мы их вежливо слушаем и объясняем, что памятники — это след истории, а не место для поклонения», — сказал собеседник агентства.

Он также обратил внимание на то, что сбор подписей за снос памятника имеет «вообще внешнее происхождение»: организатор акции Дмитрий Энтео — «это известный православный экстремист».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, настоящее имя Энтео — Дмитрий Цорионов, и он является главой движения «Божья воля».

В 2013 году активисты движения ворвались в офис партии «Яблоко», вынесли оттуда литературу и сожгли её у станции метро. Члены движения также пытались сорвать спектакль МХТ «Идеальный муж» и разрушили часть экспонатов выставки «Скульптуры, которых мы не видим» в Манеже.

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Источник в руководстве ВШЭ заверил корреспондента ИА REGNUM, что среди участников акции в субботу, 27 апреля, «студентов Вышки не много».

Он выразил удивление тем, что СМИ в своих текстах и заголовках о сборе подписей обобщают и пишут «студенты ВШЭ» — «можно подумать, что это все студенты вообще».

По информации, предоставленной ВШЭ, памятник Феликсу Дзержинскому был установлен в 1937 году на территории шпульно-катушечной фабрики, названной в те годы в честь первого руководителя ВЧК.

Летом 2017 года Высшая школа экономики, пригласив к реализации проекта урбанистов, сотрудничающих с вузом, провела опрос среди студентов ВШЭ об отношении к памятнику на территории университетского корпуса.

Результаты опроса показали, что большинство студентов отделяют собственно личность Феликса Дзержинского, и памятник первому руководителю ВЧК, и не отождествляя их.

Высшая школа урбанистики провела воркшоп для студентов ВШЭ на тему переосмысления памятника Феликсу Дзержинскому в современном городском пространстве.

Под руководством известных кураторов над своими проектами в рамках воркшопа работали пять междисциплинарных команд.

Среди прочих, озвучивались предложения о переносе памятника в другой сегмент территории бывшей фабрики.

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