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Компания SpaceX отложила отправку корабля Dragon к МКС

Общество

«На 1 мая во Флориде намечен старт 17-й миссии Dragon к МКС»

Вашингтон, 27 апреля 2019, 21:32 — REGNUM  Компания SpaceX снова отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon к Международной космической станции (МКС) на 1 мая. Об этом сообщила SpaceX на странице в соцсети Twitter.

«На 1 мая во Флориде намечен старт 17-й миссии Dragon к МКС со стартового комплекса 40», — говорится в сообщении.

Ранее американское аэрокосмическое агентство NASA сообщало, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым космическим кораблём Dragon к МКС назначен на 30 апреля.

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