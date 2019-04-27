Тверской губернатор Руденя подписал закон о «детях войны»

Тверь, , 21:31 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал закон, устанавливающий в регионе статус «дети войны» — ранее закон был принял региональным Законодательным собранием, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области 27 апреля. Новый закон предусматривает меры социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1928-го по 31 декабря 1945-го года.

«Вы наше «золотое» поколение, ведь благодаря вам в послевоенное время была создана базовая экономика и энергетика, были заложены основные промышленные мощности. На ваши плечи легли все тяготы по восстановлению и развитию страны в послевоенное время. Статус «дети войны» — это не привилегия, это уважительное отношение и поддержка людей, которые своим трудом это заслужили», — отметил Игорь Руденя ранее на встрече с представителями тверских городских общественных организаций «Дети войны».

Статус «дети войны» будет подтверждать специальное удостоверение. В общей сложности его смогут получить 95 тыс. 345 жителей Тверской области, чьё детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. В числе мер социальной поддержки в соответствии с новым законом — право на внеочередное медицинское обслуживание, внеочередной прием в организациях социального обслуживания, преимущество при приеме в стационарные организации социального обслуживания.

Отметим, что в числе уже предоставляемых мер соцподдержки — региональные льготы на проезд в общественном транспорте, оплату коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. С 2018 года детям погибших участников Великой Отечественной войны из областного бюджета компенсируются расходы на оплату стоимости проезда к месту гибели на проезд к месту гибели или захоронения родителей.

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