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Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

Общество

«Первый канал» будет информировать»

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»
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Москва, 27 апреля 2019, 20:59 — REGNUM  С ситуацией по финальному голосованию в шоу «Голос. Дети», в котором победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, пообещал разобраться гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление руководителя телеканала.

«Первый канал» будет информировать о результатах начатой проверки, — сообщил Эрнст. — Мы не можем позволить, чтобы на честность «Голоса» была брошена тень».

По его словам, активность звонков и СМС в поддержку одного из участников действительно существенно превысила количество голосов за других конкурсантов в финале проекта «Голос.Дети». Эрнст отметил, что такой разрыв между участниками ранее не наблюдался.

Как сообщало ИА REGNUM, финал шоу «Голос.Дети», победу в котором одержала дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова, прошел 26 апреля. То, что 10-летняя девочка победила несправедливо, посчитали многие интернет-пользователи.

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