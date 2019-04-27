«Регистрировать беженцев должно государство, а не я» — Татьяна Котляр

Калуга, , 20:59 — REGNUM В Обнинске Калужской области судебным актом мирового судьи правозащитница Татьяна Котляр освобождена от уголовного преследования. Подсудимой было предъявлено обвинение по 292 эпизодам фиктивных регистраций иностранных граждан и граждан РФ. Как сообщила 27 апреля корреспонденту ИА REGNUM юрисконсульт Калужского движения «За права человека» Любовь Мосеева-Элье, по третьему уголовному делу Татьяны Котляр за три месяца разбирательства состоялось 12 судебных заседаний.

Решение прекратить уголовное дело мировой судья мотивировала тем, что лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию преступления и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Между тем, защитник Котляр по этому уголовному делу и сама экс-подсудимая не согласны с судебным вердиктом: адвокат считает, что должен был состояться оправдательный приговор, поскольку Татьяна Котляр свою вину в суде не признала и действовала исключительно в общественных интересах. Кроме того, Котляр настаивала, что совершала в 2017 и 2018 годах противоправные деяния в состоянии крайней необходимости, сознательно помогая мигрантам, так как убеждена: регистрация в России должна быть уведомительной, как в «цивилизованных странах».

«Человек, получивший гражданство Российской Федерации, получает российский паспорт. Гражданина власти предупреждают, что в срок семь дней он должен где-то зарегистрироваться, в противном случае — штраф. Но зарегистрироваться ему негде — у него нет своего жилья. В аналогичной ситуации оказывается человек, выписанный с прежнего места жительства и не имеющий другого жилья. Такого человека также штрафуют. Фактически штрафуют за отсутствие жилья», — говорит Котляр.

«Кроме штрафа гражданин РФ, не имеющий регистрации, постоянно сталкивается с нарушением своих гражданских и социальных прав. Нарушаются и политические права: граждане РФ, живущие без прописки (регистрации по месту жительства), лишены избирательных прав, не могут выбирать своего депутата: их не включают в списки избирателей. Поэтому при принятии законов интересы граждан, живущих без регистрации, не учитываются. Нарушаются социальные права граждан, живущих без регистрации: им не выплачивают пособия на детей, не оказывают помощь многодетным семьям — их просто не признают постоянными жителями города, региона и России! Регистрацию требуют при приеме детей в школу и в детский сад. Пенсионерам, получившим российские паспорта, без постоянной прописки (регистрации по месту жительства) отказывают в назначении пенсии. Нарушаются трудовые права граждан. Работодатели не принимают на работу «без прописки», хотя это прямое нарушение закона. У иностранцев, приехавших в Россию, нет своего жилья, где можно зарегистрироваться. У многих нет ни родственников, ни друзей в Калужской области, кто бы их зарегистрировал. Иностранные граждане обычно проживают у физических лиц, которые, как правило, не дают согласия на их регистрацию в предоставленных для проживания жилых помещениях. Нет адреса для регистрации у большинства беженцев с Украины. Наверное, беженцы не должны попадать в такую ситуацию. Регистрировать беженцев должно государство, а не я», — заявила Татьяна Котляр.

Судебным актом Котляр осталась недовольна. Ведь суд не признал «крайнюю необходимость» ее действий.

«Такое прекращение — не по реабилитирующим основаниям — означает признание вины, которую я не признаю. Это вопрос принципа», — считает Котляр.

Кроме того, решение суда лишило правозащитницу возможности обратиться за толкованием уголовного закона в Конституционный суд: российские суды пока ещё не признают, что регистрация большого количества людей на одной жилплощади — это мера вынужденная. Вот почему правозащитница надеялась, что в статусе осужденной она смогла бы обратиться в Конституционный суд России и обратить внимание его судей на явное нарушение конституционных норм.

Напомним, Татьяна Котляр продолжает свою безвозмездную помощь беженцам с Донбасса и бездомным гражданам России, регистрируя их и ставя на миграционный учёт в своей собственной квартире в городе Обнинске.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже третье уголовное дело в отношении Татьяны Котляр. На этот раз её обвиняли в том, что она предоставила регистрацию (бескорыстно) в своей обнинской квартире гражданам Украины и соотечественникам из Узбекистана, которые были вынуждены покинуть свои страны и переехать в Российскую Федерацию, а также гражданам России, которые не имеют своего жилья и не могут получить работу и медицинскую помощь и определить детей в школу.

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