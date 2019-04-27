Ушел из жизни бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

Абакан, , 20:19 — REGNUM 27 апреля в Москве на 65-м году жизни скончался бывший глава республики Хакасия Алексей Лебедь. Об этом сообщили в Управлении информационной политики и пресс-службы правительства республики.

«Ушел из жизни бывший председатель правительства республики Хакасия А.И.Лебедь, — говорится в сообщении. — Он был яркой, харизматичной личностью».

Отмечается, что профессиональный политик Лебедь, занимавший пост главы Хакасии 12 лет, руководил республикой в «непростые времена для нашего региона».

Причины смерти экс-чиновника пока неизвестны. Дата и место прощания с экс-главой республики Хакасия пока неизвестны.