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Ушел из жизни бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

Общество

Причины смерти экс-чиновника пока неизвестны

Абакан, 27 апреля 2019, 20:19 — REGNUM  27 апреля в Москве на 65-м году жизни скончался бывший глава республики Хакасия Алексей Лебедь. Об этом сообщили в Управлении информационной политики и пресс-службы правительства республики.

«Ушел из жизни бывший председатель правительства республики Хакасия А.И.Лебедь, — говорится в сообщении. — Он был яркой, харизматичной личностью».

Отмечается, что профессиональный политик Лебедь, занимавший пост главы Хакасии 12 лет, руководил республикой в «непростые времена для нашего региона».

Причины смерти экс-чиновника пока неизвестны. Дата и место прощания с экс-главой республики Хакасия пока неизвестны.

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