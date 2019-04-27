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Акция «Вальс Победы» прошла на Театральной площади в Калуге

Общество

Флешмоб открыл 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Максимов

Калуга, 27 апреля 2019, 19:49 — REGNUM  В Калуге на Театральной площади вечером, 26 апреля, состоялся флещмоб «Вальс Победы». Акция стала символическим стартом праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM представитель калужского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мария Ефимочкина, флешмоб открыл 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Максимов, который не только поздравил калужан с наступающим праздником, но и закружил в вальсе девушку.

Под аккомпанемент песен военных лет в вихре вальса вместе с волонтерами также закружились и прохожие, гулявшие по калужскому «Арбату». Были исполнены мелодии вальсов, пользовавшиеся популярностью среди бойцов минувшей войны.

Напомним, в преддверии 9 мая калужское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» выступило организатором мероприятий, приуроченных к празднованию 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, среди которых: всероссийская акция «Георгиевская ленточка», межрегиональная акция «Вальс Победы», всероссийский субботник по благоустройству воинских захоронений, аллей славы и памятных мест и другие.

В 2019 году деятельность «Волонтеров Победы» реализовывается в рамках шести основных направлений: «Великая Победа», «Медиапобеда», «Моя Победа», «Моя история», «Связь поколений» и «Наши Победы».

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