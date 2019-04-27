Законопроект о работе жюри конкурса имени Чайковского внесен в Госдуму

Москва, , 19:33 — REGNUM Законопроект, упрощающий жюри работу на Международном конкурсе имени П.И. Чайковского, правительство РФ внесло в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля.

Сейчас членам жюри для осуществления своих функций требуется получение разрешения на работу или патента, при этом они не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта РФ, на территории которого ему выданы разрешение на работу или патент. Однако в конкурсе задействовано два субъекта РФ — Москва и Санкт-Петербург.

Внесенные в Госдуму поправки направлены на упрощение процесса участия в конкурсе иностранных граждан, являющихся членами жюри конкурса — предлагается отменить необходимость получения разрешения на трудовую деятельность.

Международный конкурс имени Чайковского — конкурс академических музыкантов, он проводится с 1958 года с периодичностью раз в четыре года по специальностям: фортепиано, скрипка, виолончель, сольное пение, медные и деревянные духовые инструменты. Конкурс является одним из самых авторитетных мировых исполнительских конкурсов и самым крупным и значимым среди российских. Учредителем конкурса является правительство Российской Федерации, организационный комитет по подготовке и проведению конкурса возглавляет вице-премьер Ольга Голодец.

За свою длинную историю конкурс открыл миру имена выдающихся представителей исполнительского искусства современности, таких как, Ван Клиберн (фортепиано), Елена Образцова (сольное пение), Владимир Спиваков (скрипка), Денис Мацуев (фортепиано) и многих других.

В качестве членов жюри традиционно выступают звезды академического музыкального искусства со всего мира, знаменитые музыканты, солисты мировой оперной сцены, прославленные педагоги старейших зарубежных музыкальных заведений. Среди членов жюри представители США, Германии, Великобритании, Австрии, Франции, Италии, Польши и других стран, отмечают в правительстве.