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Спикер Госдумы: Пасхальные дни наполняют сердца людей радостью и любовью

Общество

Пасха

Москва, 28 апреля 2019, 01:00 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил православных с праздником Пасхи и пожелал «пасхальной радости, крепости телесных и духовных сил».

«Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением. Пасхальные дни наполняют сердца людей радостью и любовью, вдохновляют их на благие дела, объединяют вокруг незыблемых нравственных ценностей», — говорится в поздравлении Володина.

Русская православная церковь многое делает для сохранения духовной культуры нашего общества, воспитания молодежи, укрепления института семьи, отметил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных с наступающим праздником Пасхи. «Господь открывает нам путь нравственного преображения и духовного восхождения к вечной и блаженной жизни с Богом» — говорится в обращении.

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Пасха
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