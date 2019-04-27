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Нагиев не исключил пересмотра итогов конкурса «Голос. Дети»

Общество

По результатам зрительского голосования в финале VI сезона шоу «Голос.Дети» победу одержала дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова

Москва, 27 апреля 2019, 19:13 — REGNUM  Результаты финального голосования шоу «Голос. Дети», в котором победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, могут быть аннулированы. Об этом сообщил ведущий шоу «Голос.Дети» Дмитрий Нагиев в разговоре с корреспондентом РБК.

По его словам, чтобы убедиться, что не было «никаких махинаций» со стороны заинтересованных лиц, необходимо провести расследование.

«Если выяснится, что все это честно, значит, это честно… — заявил Нагиев. — Если выяснится, что хоть какие-то махинации были, я за то, чтобы аннулировать результаты финала».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по результатам зрительского голосования в финале VI сезона шоу «Голос.Дети» победу одержала дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова. То, что 10-летняя девочка победила несправедливо, посчитали многие телезрители.

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