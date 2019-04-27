В Калужской области пройдет международный фестиваль «Родина»

Калуга, , 18:15 — REGNUM Подготовка к проведению в калужском регионе 19−22 сентября 2019 года международного фестиваля «Родина», стала предметом встречи губернатора Анатолия Артамонова с представителями деловых кругов области. Встреча главы региона с бизнесменами прошла в Калужской торгово-промышленной палате.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, предстоящими фестиваль «Родина», который включает сразу несколько масштабных мероприятий: международный форум потребительской кооперации, конгресс международного союза пекарей и кондитеров и всемирный форум по хлебопечению «Хлеб — это мир».

Ожидается, что в Калужскую область на фестиваль приедут несколько десятков тысяч участников и гостей из более, чем из 60 регионов России и зарубежья. В программе: открытый Кубок России по хлебопечению, выставка «Пекарь и Кондитер», мастер-классы, круглые столы и конференции по актуальным проблемам отрасли.

В рамках выставки «Россия в Этномире» каждый субъект страны представит свою территорию с учетом этнографического, культурно-исторического и экономического потенциала. Так, для экспозиции Калужской области выделен участок в 30 соток. В этой связи, принято решение перенести на эту площадку выставочную часть традиционной агропромышленной ярмарки «Калужская осень».

По мнению калужского губернатора Анатолия Артамонова, и в конкурсах, и в деловой программе фестиваля должны принять участие как можно больше калужских представителей. Особую важность, отметил губернатор, эти мероприятия представляют для развития системы потребкооперации: «Потребительские общества имеют возможность, как бизнес, представить свои достижения в перерабатывающей сфере, торговле на селе и в других направлениях деятельности. Мы до сих пор можем оценивать качество производимой небольшими предприятиями продукции. Она востребована. И это необходимо продолжать. Не во всех регионах кооперация сохранилась».