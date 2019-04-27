Пригожин прокомментировал итоги песенного конкурса «Голос. Дети»

Москва, 27 апреля 2019, 17:59 — REGNUM Результаты финала песенного конкурса «Голос. Дети», в котором победу одержала 10-летняя Микелла Абрамова (дочь певицы Алсу), прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин.
«Дети ни в чем не виноваты, конечно, — сказал Пригожин РИА Новости. — Но мне кажется, в этот раз это было ошибочное решение».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10-летняя Микелла Абрамова, дочь российской певицы Алсу, одержала победу по результатам зрительского голосования в финале VI сезона шоу «Голос.Дети». Вместе с тем многие телезрители посчитали, что девочка победила несправедливо. Позже Первый канал подтвердил проведение проверки итогов голосования на шоу.
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