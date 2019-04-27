Меладзе не исключил пересмотра итогов конкурса «Голос. Дети»

Москва, , 17:20 — REGNUM Результаты финала песенного конкурса «Голос. Дети», в котором победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, могут пересмотреть. Об этом сообщил один из наставников вокального шоу «Голос. Дети» Валерий Меладзе на странице в соцсети Instagram.

«Все-таки я надеюсь, что Первый канал это сделает, чтобы развеять сомнения или пересмотреть результаты голосований», — отметил артист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в финале VI сезона шоу «Голос.Дети» по результатам зрительского голосования победу одержала Микелла Абрамова, дочь российской певицы Алсу. Вместе с тем многие телезрители посчитали, что 10-летняя девочка победила несправедливо. Результат зрительского голосования был поставлен под вопрос.

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