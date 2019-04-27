Врачи борются за жизнь детей, пострадавших при взрыве газа в Дагестане

Махачкала, , 17:12 — REGNUM Пятеро пострадавших в результате взрыва бытового газа в дагестанском городе Хасавюрте эвакуированы в Махачкалу. Их перевезли на лечение в ожоговый центр Республиканской клинической больницы. Пятилетний мальчик и 17-летняя девушка в тяжелом состоянии помещены в реанимацию, врачи борются за их жизни, сообщили ИА REGNUM 27 апреля в пресс-службе регионального минздрава.

Состояние трёх других эвакуированных — беременной женщины, 25-летней девушки и трехлетнего ребенка — оценивается как средней степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, происшествие случилось поздно вечером 26 апреля в одноэтажном частном доме. Изначально минздрав сообщил о шестерых пострадавших, которых госпитализировали в центральную городскую больницу. Однако по уточнённой информации, пострадали семь человек.

В МЧС Дагестана рассказали, что хлопок газовоздушной смеси произошёл из-за несанкционированного шлангового соединения. В доме частично разрушены стена и крыша кухни. Возгорания не случилось.

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