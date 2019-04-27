В Таджикистане не планируют восстанавливать рейс Душанбе — Хорог

Душанбе, , 15:58 — REGNUM Авиационные власти Таджикистана не планируют восстанавливать авиарейс между Душанбе и Хорогом, сообщает 27 апреля издание Asia-Plus со ссылкой на заместителя директора агентства гражданской авиации при правительстве республики Азиза Набизоду.

По его словам, авиасообщение невозможно по причине того, что авиакомпания «Таджик Эйр» прекратила работу из-за финансовых проблем. Набизода отметил, что авиакомпания «Сомон Эйр» не располагает необходимыми самолетами.

Глава агентства подчеркнул, что в горной местности навигацию могут осуществлять только самолеты малой авиации. Соответствующее разрешение имеет самолет АН-28 компании «Таджик Эйр».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года государственная авиакомпания «Таджик Эйр» прекратила выполнять рейсы из-за финансовых трудностей. 21 января глава компании Хайрулло Рахимов был снят с занимаемой должности. В апреле в отношении него было возбуждено уголовно дело по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями.

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