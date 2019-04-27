В Иерусалимском храме Воскресения Христова сошел Благодатный огонь

Иерусалим, , 14:59 — REGNUM В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.

Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии с Благодатным огнем и передел его собравшимся паломникам, которые встретили его с ликованием и возгласами «Христос воскресе!». От благодатного огня паломники зажигают связки из 33 свечей — по числу лет земной жизни Христа.

Делегация Фонда Андрея Первозванного также получила Благодатный огонь и в скором времени доставит его в Москву в специальной лампаде.

Благодатный огонь будет доставлен спецбортом из Израиля. Ожидается, что самолет с Благодатным огнем приземлится в аэропорту «Внуково-1» в 22:00 по московскому времени. Желающие смогут получить частицу Благодатного огня прямо в терминале аэропорта.

Напомним, что Благодатный огонь символизирует собой нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Согласно представлениям православных христиан, огонь чудесным образом появляется в Кувуклии — месте где находится Гроб Господен. Схождение, которое верующие называют чудом, происходит ежегодно накануне православной Пасхи.