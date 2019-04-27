Киев, Украина, , 15:14 — REGNUM

Украина должна объявить траур по своим гражданам, погибшим в ЛНР в результате взрыва на шахте «Схидкарбон», заявил 27 апреля директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник на своей странице в социальной сети Facebook.

«17 украинских граждан погибли в аварии на шахте «Схидкарбон» в Луганской области. В Луганске объявлен траур. Такой же траур в знак солидарности украинского народа должен быть объявлен и на Украине. Также государство обязано помочь родным и близким погибших», — считает политолог.

Украине, спустя пять лет, следует начать совершать конкретные шаги, ели конечно же она всерьёз хочет вернуть Донбасс, отметил Бортник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в результате взрыва на шахте «Схидкарбон» погибли 17 горняков. Своим указом 29 апреля он объявил траурным днём.

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