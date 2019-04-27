«Первый канал» проведет проверку результатов шестого сезона «Голос.Дети»

Москва, , 14:39 — REGNUM Руководство «Первого канала» официально заявило, что проведет внутреннюю проверку результатов финала конкурса «Голос.Дети», в котором победу с большим отрывом одержала 10-летняя дочь певицы Алсу Микаелла Абрамова. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает пресс-служба телеканала.

В пресс-службе «Первого канала» заявили, что во время финала шестого сезона «Голос.Дети» операторы голосования отметили некоторые аномалии. Но руководство канала пока воздерживается от окончательных выводов и сделает заявление после детальной проверки.

Напомним, что в финал шестого сезона «Голос.Дети», вышли три участника — Микелла Абрамова, Валерий Кузаков и Ержан Максим. Победила в финале Абрамова, набрав 56,5% голосов телезрителей.

Однако сразу после финала в социальных сетях появилось множество возмущённых сообщений о том, что Абрамова победила незаслуженно, а голосование было несправедливым и, возможно, подтасованным.

Пользователи обратили внимание, что у Абрамовой нет выдающихся вокальных талантов и тот же Ержан Максим был на порядок сильнее.