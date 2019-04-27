В Ровенской области у двух людей диагностировали ботулизм

Ровно, Украина, , 13:44 — REGNUM В Ровенской области два человека попали в больницу с диагнозом «ботулизм», заявили 26 апреля в Ровенском областном лабораторном центре министерства здравоохранения Украины, сообщается на странице организации в социальной сети Facebook.

Болезнь обнаружили у 20-летнего парня и 46-летней женщины, проживающих в селе Мульчицы.

«Больные находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении… с характерными симптомами: расстройство зрения («туман», «сетка перед глазами», двоение глазах), выраженной сухостью во рту, мышечной слабостью, затруднённым дыханием и глотанием. Течение болезни — средней тяжести», — сказано в сообщении.

Люди заразились при употреблении колбасы домашнего приготовления.

Напомним, заражение ботулизмом чаще всего происходит при употреблении неправильно приготовленной сушёной или вяленой рыбы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Запорожской области от ботулизма скончался 32-летний мужчина.

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