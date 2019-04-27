Глава Казахстана: строительство сахарного завода стратегически необходимо

Нур-Султан, , 13:38 — REGNUM Строительство сахарного завода в Павлодарской области Казахстана имеет стратегическое значение для формирования «экономики простых вещей». Об этом 27 апреля заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с трудовыми коллективами АО «Казахстанский электролизный завод», сообщает агентство «Казинформ».

Глава государства отметил, что строительство сахарного завода позволит покрыть пятую часть внутренних потребностей Казахстана в этом продукте. Токаев добавил, что аграрная отрасль в республике требует постоянного внимания со стороны представителей власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Касым-Жомарт Токаев прибыл в Павлодарскую область с рабочим визитом. На встрече с общественностью региона он отметил необходимость усиления мер поддержки по переезду населения из трудоизбыточных регионов.

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