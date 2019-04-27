После скандала в финале «Дети.Голос» Галкин не отправит своих детей на шоу

Москва, , 13:06 — REGNUM Российский юморист, супруг певицы Аллы Пугачёвой Максим Галкин заявил, что его дети не будут участвовать в конкурсе «Дети.Голос» после того, как там победила дочь певицы Алсу Микаелла Абрамова. Соответствующее заявление Галкин опубликовал сегодня, 27 апреля, на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, что скандал разгорелся после финала шоу «Голос.Дети», где победу одержала Микаелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Победу присуждали по результатам зрительского голосования. Однако многие телезрители посчитали, что Абрамова победила несправедливо, так как никакими выдающимися вокальными талантами она явно не обладает. Был поставлен под вопрос результат зрительского голосования.

Также стало известно, что на «Первом канале» была начата внутренняя проверка результатов зрительского голосования в финале шоу «Дети.Голос».

"Я потрясен тем, как пел Ержан Максим. Природный, невероятный голос, я просто поражен. Я могу сказать, что это очень нервно, и я постараюсь сделать все, чтобы мои дети никогда ни в каких конкурсах не участвовали, потому что это невыносимо больно, особенно когда несправедливо», — написал Галкин.